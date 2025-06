Francia | falliscono i colloqui sulla riforma delle pensioni in stallo Bayrou vicino al tracollo

La crisi politica in Francia si intensifica mentre i colloqui sulla controversa riforma delle pensioni sono falliti, portando il governo di François Bayrou sull'orlo del collasso. La fine di quattro mesi di negoziati rischia di scatenare un'emergenza istituzionale, con la sinistra che minaccia una mozione di sfiducia e l’estrema destra che detiene il destino della stabilità del Paese. Per comprendere le conseguenze di questa difficile situazione, è fondamentale analizzare gli sviluppi in corso...

Crisi del Governo Bayrou e la Riforma delle Pensioni. Il governo del premier francese François Bayrou è vicino al collasso dopo il fallimento dei colloqui sulla riforma delle pensioni, con la sinistra che spinge per una mozione di sfiducia e l’estrema destra in posizione decisiva. I negoziati volti a rivedere la contestata riforma delle pensioni del 2023 sono naufragati la scorsa notte, mettendo fine a quattro mesi di discussioni tese. Per Bayrou, che aveva avviato il confronto a febbraio per evitare una mozione di sfiducia, il colpo è duro. Dichiarazioni di Marylise Léon. “Dobbiamo riconoscere il profondo disaccordo e l’amaro fallimento di questi colloqui”, ha dichiarato Marylise Léon, segretaria della Confederazione francese democratica del lavoro (CFDT), attribuendo la responsabilità dell’impasse all’inflessibilità degli imprenditori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Francia: falliscono i colloqui sulla riforma delle pensioni in stallo, Bayrou vicino al tracollo

