Francia e Germania ai ferri corti | così il super-caccia SCAF rischia di saltare

Le tensioni tra Francia e Germania minacciano di far saltare il super cacciabombardiere SCAF, con il rischio di una crisi che potrebbe mettere fine a un progetto strategico. Al Salone di Parigi, la rottura tra Dassault e Airbus si fa sempre più concreta, portando le nazioni coinvolte a riconsiderare alleanze e futuro. Berlino, nel frattempo, si sposta verso il programma GCAP con Italia e UK, aprendo uno scenario incerto e ricco di sfide.

Al Salone di Parigi la rottura tra Dassault e Airbus sullo SCAF diventa crisi aperta. La Francia minaccia il ritiro, la Germania valuta l'addio. Berlino ora guarda al programma GCAP con Italia e UK.

