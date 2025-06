Francesco Arauco 15enne morto in monopattino a Torino | indagato per omicidio stradale il conducente dell' auto che l' ha colpito

Tragedia a Torino: Francesco Arauco, un ragazzo di soli 15 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre era in monopattino in corso Venezia. L’automobilista coinvolto è ora indagato per omicidio stradale, sollevando ancora una volta il dibattito sulla sicurezza sulle strade e la responsabilità di tutti gli utenti. Questa vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di rispettare le norme per prevenire simili tragedie.

È indagato per omicidio stradale il conducente dell’auto che ha colpito Francesco Arauco, 15 anni, mentre era a bordo di un monopattino elettrico a Torino, in corso Venezia. Il ragazzo è morto poche ore dopo l’incidente del 22 giugno 2025, all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Le sue condizioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Francesco Arauco, 15enne morto in monopattino a Torino: indagato per omicidio stradale il conducente dell'auto che l'ha colpito

