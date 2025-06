Francesca Pascale a Ballando con le Stelle l’incontro con Milly Carlucci

Mancano ancora mesi alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma l’entusiasmo cresce già con le prime indiscrezioni sul cast. Dopo il trionfo dei vent’anni e lo spin-off Sognando… Ballando, Milly Carlucci si prepara a sorprendere il pubblico con nuovi volti e colpi di scena. Tra rumors e smentite, si parla anche di Francesca Pascale: sarà lei la sorpresa di questa stagione? Scopriamolo insieme.

Mancano ancora mesi alla prossima edizione di Ballando con le Stelle: il programma ha celebrato i vent'anni con lo spin-off Sognando. Ballando con le Stelle, e ora Milly Carlucci sta già lavorando al cast. Come di consueto, si susseguono tantissime indiscrezioni: sappiamo che il cast funziona perché c'è sempre il cosiddetto "colpaccio". Smentita la presenza di Chiara Ferragni, si fa il nome di Francesca Pascale. Ma è così? Francesca Pascale a Ballando con le Stelle: cosa dicono le indiscrezioni. Sono diversi i motivi per cui Ballando con le Stelle funziona ancora oggi: l'universo di indiscrezioni e rumor che anticipano la messa in onda è tra questi.