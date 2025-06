Francesca Manzini su Monica Setta | Non prese bene la mia imitazione mi fecero chiamare e non ho più lavorato

Francesca Manzini rivela un episodio intenso legato alla sua carriera: l'imitazione di Monica Setta non fu ben accolta, tanto che la conduttrice decise di agire per vie legali. Questa vicenda si inserisce nel contesto delle polemiche scoppiate grazie anche alla parodia di Giulia Vecchio a Gialappa's Show, evidenziando come le controversie nel mondo dello spettacolo possano influenzare anche il lavoro degli artisti. Continua a leggere.

In un'intervista, Francesca Manzini svela che Monica Setta non apprezzò la sua imitazione. Le parole dell'imitatrice si aggiungono al caso della parodia di Giulia Vecchio a Gialappa's Show, con Setta che in quel caso decise di agire per vie legali, accusando l'attrice di body shaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: setta - francesca - manzini - monica

Francesca Manzini su Monica Setta: Non prese bene la mia imitazione, mi fecero chiamare e non ho piĂą lavorato; Storie di donne al bivio torna in prima serata per Natale; Miriana Trevisan, addio al sesso: Sono casta da due anni, anche un bacio mi brucia, la svolta religiosa.

Monica Setta non avrebbe gradito l’imitazione di Francesca Manzini - La conduttrice tuttavia, stando a quanto ha rivelato in queste ore la comica, non sembrerebbe aver gradito la ... Si legge su novella2000.it

Monica Setta conduce “Storie al bivio Show”: gli ospiti (anche uomini) della prima puntata - off di Storie di donne al bivio, talk show che (dal 2023) la giornalista conduce su Rai 2 in prima e seconda serata. Lo riporta iodonna.it