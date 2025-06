Francesca Ercolini trovata morta in casa il corpo della giudice resta a Roma | nuovi esami si cercano lesioni

Il mistero intorno alla tragica morte di Francesca Ercolini si infittisce: dopo mesi di attesa, i nuovi esami autoptici condotti a Roma potrebbero fornire risposte cruciali sulle cause di questa scomparsa improvvisa. La 51enne giudice molisana lascia un vuoto nel cuore di chi la conosceva, e ora ogni dettaglio potrebbe essere determinante per chiarire le circostanze della sua morte. Continueremo a monitorare gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Saranno svolti nuovi esami sul corpo della giudice Francesca Ercolini, la 51enne molisana trovata morta il 26 dicembre 2022 nella sua casa di Pesaro. La nuova autopsia è stata effettuata sabato 21 giugno. Tra gli accertamenti disposti, c'è anche una tac per accertare se vi siano lesioni e nel caso vi fossero di che natura queste siano e cose le abbia provocate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

