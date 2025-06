Franato tutto all’improvviso Morti e feriti tragedia spaventosa | il video dell’orrore

Una frana improvvisa ha sconvolto una comunità, portando morte e distruzione in un attimo. Almeno otto vite spezzate, case sepolte sotto il fango e un’emergenza in atto: questa tragedia ha lasciato tutti senza parole. Le immagini che arrivano dal luogo raccontano un racconto di disperazione e speranza. Il bilancio potrebbe aggravarsi nei prossimi aggiornamenti, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie per trovare eventuali sopravvissuti.

Una frana improvvisa ha travolto un'area abitata, causando una tragedia di vaste proporzioni. Almeno otto persone hanno perso la vita, diverse abitazioni sono state completamente sepolte dal fango e i soccorritori stanno lottando contro il tempo per salvare eventuali superstiti. Le immagini arrivate dal luogo del disastro mostrano case distrutte, famiglie in fuga e squadre di emergenza impegnate in condizioni estreme. Il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore: oltre agli otto corpi recuperati, si contano numerosi feriti e diversi dispersi. Le autorità hanno attivato immediatamente l' emergenza, con evacuazioni preventive e la creazione di centri di accoglienza per gli sfollati.

