Fra un anno non sarà più valida Carta d’identità corsa contro il tempo | tutte le scadenze chi dovrà sostituirla

Tra meno di un anno, milioni di italiani dovranno affrontare una corsa contro il tempo per sostituire la loro carta di identità cartacea, ancora in uso ma destinata a scomparire. Dal 3 agosto 2026, questo documento non sarà più valido per l’espatrio, secondo il nuovo regolamento europeo. Un cambiamento epocale che coinvolge soprattutto i residenti nei piccoli comuni, dove la transizione potrebbe essere più complessa e urgente.

anno - carta - identità - sarà

