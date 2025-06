Fotografia contemporanea narrazione visiva e territorio | a San Felice torna Fotoincontri

San Felice sul Panaro si prepara a ospitare la 22ª edizione di Fotoincontri, un imperdibile appuntamento dedicato alla fotografia contemporanea e al racconto visivo del territorio. Un weekend ricco di mostre, workshop e incontri con ospiti di prestigio, dove arte e territorio si incontrano per ispirare e coinvolgere fotografi, appassionati e pubblico. Preparati a vivere un’esperienza unica che celebra la capacità della fotografia di narrare storie e catturare l’anima di un luogo.

Torna a San Felice sul Panaro l'attesa manifestazione Fotoincontri, giunta alla 22ª edizione. Un weekend ricco di eventi, ospiti di rilievo e opportunità per fotografi, appassionati e pubblico, in un dialogo aperto tra fotografia contemporanea, narrazione visiva e territorio.

