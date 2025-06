Foti il vice di Mourinho si racconta | A Roma due finali e poi cacciati Per Budapest non ho dormito per 20 giorni

Salvatore Foti, fedele braccio destro di José Mourinho, svela i momenti più intensi della sua carriera tra Roma e Fenerbahçe. Dalla gestione di due finali europee alla delusione di un addio a Budapest, ha vissuto notti insonni e sfide che lo hanno plasmato. Con parole sincere e riflessive, Foti ci guiderà nel cuore di un mondo fatto di passione, pressione e lealtà, dimostrando che dietro ogni grande allenatore c’è un vice altrettanto grande.

Le parole di Salvatore Foti, storico collaboratore e secondo di Jose Mourinho sia alla Roma che al Fenerbahce Conosciuto come “l’ombra” di José Mourinho, Salvatore Foti è molto più di un semplice vice. Il suo fedelissimo collaboratore, che lo ha seguito dalla Roma alla nuova avventura al Fenerbahçe, si è raccontato in una lunga intervista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Foti, il vice di Mourinho, si racconta: «A Roma due finali e poi cacciati. Per Budapest non ho dormito per 20 giorni»

