Foti | Con Mourinho a Roma abbiamo creato unione Dybala? L’unica preoccupazione è la salute

Da vice di Mourinho alla guida della Roma, Salvatore Foti ha vissuto un percorso ricco di emozioni e successi, tra cui la vittoria in Conference League. In un’intervista al Corriere dello Sport, ha svelato come abbia conquistato la fiducia del tecnico portoghese, umanizzando un mito. Ora, con l’esperienza accumulata, sogna di intraprendere un nuovo cammino da protagonista, lasciando il segno nel mondo del calcio. La sua storia è un esempio di passione e determinazione che ispira tutti gli appassionati.

Dal 2022 al 2024 Salvatore Foti è stato il vice di Mourinho sulla panchina della Roma, conquistando quindi anche la Conference League in quel di Tirana. In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato del suo rapporto con il portoghese, spiegando in breve come ha conquistato la sua fiducia: “Ho umanizzato un mito che prima ammiravo solo alla tv”. Riguardo i tanti anni da vice: “In realtĂ mi piacerebbe iniziare a camminare da solo. A Mourinho ne ho giĂ parlato. In dieci anni ho preparato quasi 400 partite con due tecnici strepitosi, la gavetta è stata abbondante”. Foti si è poi espresso su che cosa abbia maggiormente imparato da un tecnico come lo Special One: “L’importanza di creare una mentalitĂ collettiva vincente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Foti: “Con Mourinho a Roma abbiamo creato unione. Dybala? L’unica preoccupazione è la salute”

Foti: Con Mourinho eravamo quarti e ci hanno mandati via; Foti, il vice di Mourinho, sull'esonero a Roma: C'era tanta invidia; Foti attacca: Mourinho meritava un saluto diverso.

