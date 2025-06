Foti Ambrosoli | Dazi USA preoccupano

L’attuale contesto geopolitico, segnato da tensioni e dazi USA che alimentano incertezze, rappresenta una sfida cruciale per le imprese italiane. Federico Foti, Direttore Generale di Ambrosoli, sottolinea come l’azienda si concentri su qualità e innovazione, mirando anche a espandersi in nuovi mercati come il Far East e il Medio Oriente. Una strategia che, nonostante le difficoltà, mira a rafforzare la presenza internazionale e a valorizzare il patrimonio italiano nel mondo.

Roma, 25 giu. (askanews) - "L'attuale situazione geopolitica ci preoccupa: genera instabilità e incertezza, condizioni tutt'altro che ideali per il business. In Ambrosoli puntiamo su qualità e innovazione, driver fondamentali oggi più che mai. Ma guardiamo anche a nuovi mercati, come Far East e Medio Oriente". Lo ha detto Federico Foti, Direttore Generale di Ambrosoli, a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. "Esportiamo soprattutto caramelle, siamo brand di riferimento per il miele in Italia e abbiamo lanciato una linea di integratori. Il nostro primo mercato estero sono gli Stati Uniti (25% del fatturato). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Foti (Ambrosoli): Dazi USA preoccupano

