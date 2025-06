Forza Italia Giovani a Capua gazebo informativo per il tesseramento 2025

Sabato 28 giugno, Capua si accende di energia e passione con il gazebo informativo di Forza Italia Giovani, in piazza Medaglie d’Oro, dalle 13:30 alle 18:00. Un’occasione unica per scoprire l’impegno della nostra giovane forza politica e tesserarsi per il 2025, all’interno della campagna “Azzurra – L’Italia della Libertà”. Non perdere questa opportunità di fare sentire la tua voce e condividere il nostro entusiasmo per un’Italia più forte e libera!

Sabato 28 giugno 2025, dalle 13:30 alle 18:00, Piazza Medaglie d'Oro a Capua ospiterà un gazebo informativo promosso da Forza Italia Giovani, nell'ambito della campagna nazionale "Azzurra – L'Italia della Libertà" e finalizzato al tesseramento 2025. L'iniziativa è stata organizzata con impegno.

