Forum acqua Sicilia tappa a Casa Sanfilippo di Goletta dei laghi

Il Forum Acqua Sicilia torna a Casa Sanfilippo, un appuntamento imperdibile per esplorare soluzioni innovative e condividere strategie sulla gestione sostenibile delle risorse idriche dell'isola. Il 26 giugno alle 9:30, esperti, amministratori e cittadini si confronteranno su politiche di adattamento ai cambiamenti climatici e governance, per un futuro più sicuro e rispettoso dell’ambiente. Non mancate, perché il vostro contributo può fare la differenza!

Il 26 giugno alle 9,30, a Casa Sanfilippo, sede del Parco archeologico della Valle dei Templi, si parlerĂ della gestione sostenibile delle risorse idriche siciliane tra dati di contesto, politiche di adattamento ai cambiamenti climatici e governance. Tutto questo sarĂ al centro del Forum Acqua. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: forum - acqua - casa - sanfilippo

Casa Sanfilippo, due giorni dedicati al forum internazionale sulle immigrazioni - Casa Sanfilippo, situata nel cuore del Parco archeologico della Valle dei Templi, ospiterĂ la decima edizione del Forum Internazionale sulle Immigrazioni il 19 e 20 maggio.

AD AGRIGENTO GIOVEDĂŚ 26 GIUGNO 2025 dalle 9:30 alle 13:30 FORUM ACQUA SICILIA E PRIMA TAPPA DI GOLETTA DEI LAGHI DI LEGAMBIENTE presso Casa Sanfilippo - Parco Archeologico Valle dei Templi Al centro del Forum Acqua Sicilia il tema d Vai su Facebook

Forum Acqua Sicilia domani a Casa Sanfilippo: focus su gestione sostenibile delle risorse idriche e cambiamento climatico; 1°Forum Acqua Sicilia – Agrigento il 26 giugno 2025 dalle ore 9.30 presso Casa Sanfilippo – riconoscimento 3 CFP; Ad Agrigento giovedì “Forum Acqua Sicilia”.

Forum Acqua Sicilia domani a Casa Sanfilippo: focus su gestione sostenibile delle risorse idriche e cambiamento climatico - Tra gli ospiti in programma interverranno anche il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Fabio Fatuzzo e Salvo Cocina, Capo Dipartimento Protezione Civile Regione Sicilia. grandangoloagrigento.it scrive

Forum Acqua Sicilia, ad Agrigento un incontro sulla gestione delle risorse idriche - Al centro del Forum il tema della gestione sostenibile delle risorse idriche siciliane tra dati di contesto, politiche di adattamento ai cambiamenti climatici e governance ... Secondo grandangoloagrigento.it