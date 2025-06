Fortitudo zero fretta sul mercato Un milione il budget di Portaluppi

La Fortitudo, con zero fretta e un budget di un milione affidato a Portaluppi, si concentra sulla caccia ai lunghi italiani. In attesa di definire la coppia straniera, la strategia è "Save the Best for Last": lasciar meglio alla fine. La squadra continua a muoversi nel mercato nazionale, alla ricerca di due profili che completino il settore italiano, tra sfide e opportunità , in un contesto dove le occasioni stanno lentamente svanendo.

Caccia al lungo. In attesa della coppia straniera, 'Save the Best for Last' oppure un più italico lasciamo il meglio alla fine, la Fortitudo continua a muoversi sul mercato nazionale alla ricerca di due lunghi italiani che possano completare il reparto dei giocatori italiani. Il mercato dei giocatori di formazione non offre grandi spazi di manovra, con i pezzi pregiati che hanno già trovato sistemazione a suo di offerte, rilanci e controrilanci, ma anche per i costi eccessivamente lievitati a causa delle aste al rialzo fatte di altri club. Ci sono club che si sono buttati decisi sul mercato come Brindisi, Scafati, Avellino e Verona facendo, con budget importanti, al pari o quasi per altro di quello della Fortitudo.

