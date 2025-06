Fortezza Nuova sabato 28 giugno Mads Holm presenta HRTLND

Il 28 giugno, la Fortezza Nuova si trasforma in un palcoscenico di innovazione e creatività: Mads Holm presenta "HRTLND", un evento che unisce arte, editoria e riflessione contemporanea. Alle 18, nella suggestiva Sala del Forno, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un’esperienza unica, esplorando nuovi orizzonti culturali. Non perdere questa occasione di confronto e scoperta, perché eventi come questi sono il cuore pulsante della nostra comunità.

La Fortezza Nuova si prepara ad accogliere un nuovo evento culturale che intreccia arte, editoria e riflessione contemporanea. Il 28 giugno, alle 18 nella suggestiva cornice della Sala del Forno, torna l'appuntamento con il Forno Project, una nuova iniziativa nata dalla sinergia tra la Fortezza.

