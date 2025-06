Forte dei Marmi al via il torneo di burraco benefico

Preparati a vivere un’estate all’insegna della solidarietà e del divertimento a Forte dei Marmi! Il torneo di burraco benefico, promosso dal Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico di Firenze e altre realtà, promette di unire passione e generosità in un’atmosfera coinvolgente. Un’occasione imperdibile per mettere alla prova le proprie abilità e contribuire a cause importanti, il tutto circondati dalla bellezza della Versilia. Non mancate a questa straordinaria iniziativa!

Forte dei Marmi (Lucca), 25 giugno 2025 – Forte dei Marmi si prepara ad accogliere una serie di tornei benefici dedicati agli appassionati di burraco durante questa estate. L'annuncio è della Presidente del Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico di Firenze, Domenica Giuliani ormai di casa in Versilia e nota nell'ambiente. Gli eventi, organizzati in collaborazione con associazioni locali e nazionali, offriranno bevande fresche all’accoglienza (ore 20), la cena alle ore 21,15 e i bomboloni caldi o la torta dopo la gara a mezzanotte. La prima sfida del gioco più famoso del momento sarà il 2 luglio al Bagno Albertina con prestigiosi regali in palio offerti da Gioielleria Grassi, Pellicceria Fabio Bellagambi, Il Bijou di Alessandra Currini, Mia Bag, PinUp Stars, Ktime e Kose Rose. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Forte dei Marmi, al via il torneo di burraco benefico

In questa notizia si parla di: marmi - forte - burraco - torneo

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi in centro a Mestre con le loro boutique a cielo aperto - Domenica 18 maggio, Mestre ospiterà il ritorno degli Ambulanti di Forte dei Marmi, portando con sé il meglio dell'artigianato made in Italy e le ultime tendenze della moda.

A Viareggio Torneo di Burraco a sostegno dell’oncologia; Forte dei Marmi, burraco benefico il 19 agosto; A Voltorre torneo di burraco per soci de “Il Sarisc” e appassionati.

Burraco e solidarietà, torneo a Forte dei Marmi - la Nazione - Forte dei Marmi (Lucca), 29 giugno 2023 – Burraco e solidarietà. Segnala lanazione.it

Forte dei Marmi, al via i tornei di burraco: si parte il 15 luglio - la Nazione - Forte dei Marmi, al via i tornei di burraco: si parte il 15 luglio Sono organizzati dal Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico di Domenica Giuliani, ecco le altre date e come prenotarsi e partecipare. Si legge su lanazione.it