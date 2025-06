Formula1 Vasseur | Determinati a migliorare

La Formula 1 torna a emozionare in Europa, e Vasseur non nasconde la sua determinazione a spingere la Scuderia Ferrari verso nuovi trionfi. Dopo il doppio appuntamento in Austria e Gran Bretagna, i motori si accendono a Spielberg, tra le suggestive montagne della Stiria. Con un team imbottito di talenti, tra cui il promettente Dino Beganovic, il nostro obiettivo è sempre più chiaro: migliorare costantemente e raggiungere l’eccellenza.

Roma, 25 giu. (askanews) – Il Mondiale di Formula 1 torna in Europa dopo la gara canadese con la doppietta in Austria e Gran Bretagna. Il primo appuntamento vede squadre e piloti in scena a Spielberg, tra le montagne della Stiria, a pochi chilometri da Graz. Per la seconda volta in questa stagione la Scuderia Ferrari HP si presenterĂ al weekend con tre piloti. Dino Beganovic, giovane svedese in forza alla Academy di Maranello, giĂ in pista nella prima ora di prove libere in Bahrain al posto di Charles Leclerc, tornerĂ infatti al volante della SF-25 del monegasco nella sessione del venerdì mattina, come previsto dal regolamento che vuole in macchina un giovane pilota con non piĂą di due gare all’attivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it