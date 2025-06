Fordow il mistero dei 400 kg di uranio impoverito | cosa non torna

Il mistero dei 400 kg di uranio impoverito iraniano riaccende i sospetti e alimenta nuove domande sulla reale portata del programma nucleare di Teheran. A pochi passi da Qom, l'impianto di Fordow sembra essere tornato alla normalità dopo l’attacco statunitense, ma cosa si cela dietro questo giallo? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini, e la questione va ben oltre un semplice incidente.

Che fine hanno fatto i 400 chili di uranio arricchito al 60% iraniano? Diventa un giallo quello che riguarda l'impianto nucleare di Fordow, a pochi chilometri da Qom: la centrale ha subito solo danni parziali a seguito dell'attacco statunitense di domenica sera e la situazione nell'area è tornata alla normalità . In quello che viene considerato da Israele e Usa il "bunker" in cui Teheran stava sviluppando la bomba atomica secondo l'agenzia di stampa ufficiale iraniana Tasnim,  citando le autorità  locali, "non c'è nemmeno fumo o segni di incendio. I funzionari provinciali smentiscono le dichiarazioni di Trump sulla distruzione della struttura e segnalano solo danni parziali". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fordow, il mistero dei 400 kg di uranio impoverito: cosa non torna

