Forbidden fruit nuova soap turca in arrivo su Canale 5 | trama cast e quando in TV

Sei appassionato di soap turche e non vedi l’ora di scoprire la prossima grande novità? Canale 5 si prepara a deliziare il pubblico con "Forbidden Fruit", una nuova serie turca che promette emozioni e colpi di scena. Dopo il successo di numerosi serial, questa produzione si affaccia come il must dell’estate. Ma cosa rende questa soap così irresistibile? Scopriamolo insieme, prima della sua imminente messa in onda sulla rete ammiraglia del Biscione.

In arrivo su Canale 5 una nuova soap turca. Nel nostro Paese le serie tv turche piacciono molto per cui l'ammiraglia Mediaset, anche per quest'estate, ce ne propone una nuova dopo lo straordinario successo di tantissimi serial turchi. Stavolta dai vertici di Cologno Monzese hanno deciso di puntare su "Forbidden fruit" ( Yasak Elma nel titolo originale ). Scopriamo qualcosa di più sulla serie presto in onda sulla rete ammiraglia del Biscione. Forbidden fruit: trama della nuova serie tv turca Mediaset. Zeynep e Yildiz sono due sorelle, che conducono un'esistenza ordinaria in una piccola casa a Istanbul.

