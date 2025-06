Fonti ' attacchi Israele a Gaza 31 morti questa mattina'

La violenza esplode ancora nella Striscia di Gaza, dove questa mattina almeno 31 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani, secondo fonti mediche citate da Al Jazeera. Tra le vittime, molte erano civili in attesa di aiuti umanitari, mettendo in luce la drammatica escalation del conflitto. Questi tragici eventi ci ricordano quanto sia urgente una soluzione diplomatica duratura per fermare questa spirale di violenza.

Almeno 31 persone sono state uccise questa mattina nel corso di attacchi israeliani nella Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera, che cita fonti mediche. Almeno 10 di queste persone, sottolinea l'emittente, sono state uccise mentre aspettavano gli aiuti umanitari vicino al corridoio di Netzarim, nel centro della Striscia. Un altro palestinese che aspettava gli aiuti è stato ucciso e cinque persone sono rimaste ferite dal fuoco israeliano a Rafah (sud). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fonti, 'attacchi Israele a Gaza, 31 morti questa mattina'

