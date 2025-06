Fontaines DC richieste di rimborso dopo il concerto del Carroponte A chi rivolgere i reclami

Dopo il concerto dei Fontaines DC al Carroponte di Milano, le richieste di rimborso si accumulano, lasciando gli spettatori delusi e frustrati. Ma a chi bisogna rivolgere i reclami per ottenere giustizia? Se sei tra coloro che desiderano chiarimenti o risarcimenti, ecco le indicazioni utili per far valere i tuoi diritti e affrontare questa situazione complicata. Continua a leggere per scoprire come agire al meglio.

Milano, 25 giugno 2025 – Fontaines DC al Carroponte: la rabbia degli spettatori non si placa, ma sul fronte rimborsi – per ora – non ci sono buone notizie. Sulla Bacheca dei Reclami di AltroConsumo, l’organizzazione a tutela e difesa dei consumatori più diffusa in Italia, continuano a piovere segnalazioni di spettatori imbufaliti. Solo oggi, mercoledì 25 giugno, fino al tardo pomeriggio, ne sono arrivate quindici nuove. Tutti i cahiers de doléances, con inclusa richiesta di rimborso almeno parziale, puntano il dito sui problemi manifestati fin dalle prime ore successive al live della band dublinese nella struttura di Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fontaines DC, richieste di rimborso dopo il concerto del Carroponte. A chi rivolgere i reclami

