Fondazione Istituti Educativi | dal 1532 a fianco dell’infanzia abbandonata

Dal 1532, la Fondazione degli Istituti Educativi, fondata da Girolamo Miani – il patrono universale degli orfani e della gioventù abbandonata – ha dedicato la propria vita a offrire un futuro migliore a migliaia di bambini in difficoltà. Un impegno duraturo che si rinnova ancora oggi, attraverso progetti educativi innovativi e concreti. La loro storia di solidarietà continua a ispirare e a cambiare vite, dimostrando che il cuore dell’umanità è nel prendersi cura del più vulnerabile.

Fondata da Girolamo Miani, il «Patrono universale degli orfani e della gioventù abbandonata», la Fondazione diede casa a migliaia di orfane e orfani e oggi prosegue l’attività di supporto nell’ambito di progetti educativi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Fondazione Istituti Educativi: dal 1532 a fianco dell’infanzia abbandonata

In questa notizia si parla di: fondazione - educativi - abbandonata - istituti

Uno sportello psicologico gratuito per gli studenti: l’iniziativa della fondazione Di Liegro - Scopri lo sportello psicologico gratuito dedicato agli studenti, un’iniziativa della Fondazione di Liegro a Roma, pensata per offrire supporto e ascolto in un momento di difficoltà.

Cascine trevigliesi: stiamo buttando ai rovi la nostra storia FOTO.

Fondazione Istituti Educativi: dal 1532 a fianco dell’infanzia abbandonata - Fondata da Girolamo Miani, il «Patrono universale degli orfani e della gioventù abbandonata», la Fondazione diede casa a migliaia di orfane e orfani e oggi prosegue l’attività di supporto nell’ambito ... Segnala ecodibergamo.it

Pietas ad omnia utilis: orfanotrofi e istituti educativi nella storia di Bergamo - È stato ufficialmente presentato nella mattina di giovedì 13 ottobre nella sede della Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, il volume “Pietas ad omnia utilis: Orfanotrofi e ... bergamonews.it scrive