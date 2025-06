Follia e criminalità nel parcheggio | auto danneggiate e smontate nella notte

Un clima di crescente insicurezza avvolge le nostre strade, dove episodi di follia e criminalità si moltiplicano in modo allarmante. Recenti atti di vandalismo e furti nel parcheggio di via Ceno e Lauro Grossi testimoniano un degrado che non conosce sosta: auto danneggiate, smontate e rivendute, tra droga e spaccio. La città si interroga: come fermare questa spirale di violenza e paura?

Degrado, droga, spaccio e ovviamente furti. Continuano i casi di criminalità sparsi a macchia di leopardo in giro per la città. Stavolta è toccato al parcheggio di via Ceno e al parcheggio Lauro Grossi fare le spese di un ladro di auto, a caccia di pezzi da smontare e poi rivendere, e che ripreso.

In questa notizia si parla di: criminalità - auto - follia - parcheggio

