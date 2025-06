Folle fuga sulla A9 con una donna incinta

Una folle fuga sulla A9, coinvolgendo una donna incinta e una coppia di rumeni, ha scosso l’opinione pubblica. Per 38 chilometri, da Olgiate Comasco a Gallarate, hanno messo in atto un inseguimento ad alta velocità, terminato con uno schianto e l’arresto. La vicenda solleva ancora una volta dubbi sulla sicurezza e la criminalità stradale, lasciando tutti con una domanda: quale sarà il prossimo capitolo di questa inquietante storia?

Una fuga in pieno giorno ad altissima velocità proseguita per 38 chilometri, da Olgiate Comasco a Gallarate, terminata con lo schianto contro il guard rail e l’arresto di una coppia di rumeni, Denis Stefan Lautaro e Adelina Paun, conviventi, lei in stato di gravidanza. A bordo della Mercedes E220 nera, con targa romena, su cui viaggiavano, c’erano prodotti cosmetici per un valore di quasi 4000 euro, che si ritiene siano stati rubati negozi Tigros. L’auto è stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Como lunedì pomeriggio a Olgiate Comasco, quando un militare ha intimato l’alt al conducente: ma Lautaro, anziché accostare, ha scartato la pattuglia e iniziato a scappare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Folle fuga sulla A9 con una donna incinta

