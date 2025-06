Fochi di San Giovanni 2025 | mezz’ora di spettacolo con applausi E traffico in tilt fino a notte fonda

Firenze si trasforma in un palcoscenico di luci e emozioni per i Fochi di San Giovanni 2025, un evento che ogni anno cattura il cuore dei fiorentini. Mezz’ora di spettacolo spettacolare dal Piazzale Michelangelo, accompagnata da applausi scroscianti e traffico in tilt fino a notte fonda, testimonia la passione e l’entusiasmo della città . Un rito che rinnova la tradizione e accende di magia le notti fiorentine. E questa volta, cosa ci riserverà il futuro?

FIRENZE – CittĂ entusiasta e praticamente in strada fino a tarda notte per i "Fochi di San Giovanni 2025". Mezz'ora di spettacolo di notti dal Piazzale Michelangelo che, come da tradizione, ha tenuto i fiorentini con gli occhi al cielo per una magìa capace di ripetersi, e di rinnovarsi, di anno in anno. Il problema?

