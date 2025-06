Fluminense agli ottavi | basta lo 0-0 col Mamelodi brasiliani secondi

Il Fluminense conquista gli ottavi di finale del Mondiale per Club FUFA 2025 grazie a un pareggio senza emozioni contro il Mamelodi Sundowns, dimostrando strategia e freddezza. Con questo risultato, i brasiliani chiudono secondi nel girone F, pronti a sfidare le migliori d'Europa. Una prestazione che evidenzia come a volte la calma e la tattica possano essere le armi vincenti nel calcio internazionale.

Il Fluminense strappa il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club FUFA 2025 con il minimo sforzo. Nello scontro decisivo del Gruppo F contro il Mamelodi Sundowns, i brasiliani si accontentano dello 0-0 UN PAREGGIO – Solo pari per il Fluminense, un pareggio sufficiente per chiudere il girone al secondo posto con 5 punti, alle spalle del Borussia Dortmund, primo con 7. Partita bloccata e priva di grandi emozioni quella andata in scena nelle ultime ore, con entrambe le squadre concentrate più a evitare errori che a creare occasioni. Il Mamelodi, già matematicamente fuori dalla corsa agli ottavi, ha comunque onorato l’impegno con una prova ordinata, ma poco incisiva dal punto di vista offensivo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fluminense agli ottavi: basta lo 0-0 col Mamelodi, brasiliani secondi

In questa notizia si parla di: fluminense - ottavi - mamelodi - brasiliani

Risultati Mondiale per Club LIVE: si decide il gruppo F, in campo Borussia Dortmund e Fluminense momentaneamente agli ottavi - Il Mondiale per Club entra nel vivo con partite emozionanti e sorprese inaspettate, mentre il Borussia Dortmund e il Fluminense si contendono un posto negli ottavi.

Le possibili avversarie dell'Inter agli ottavi del Mondiale per Club (in caso di passaggio del turno) I nerazzurri hanno a disposizione 2 risultati su 3 (3 su 3 in caso di non vittoria del Monterrey contro l'Urawa) per passare il turno e affrontare agli ottavi di fin Vai su Facebook

Il Mamelodi non sfonda, lo 0-0 basta al Fluminense: è poker di squadre brasiliane agli ottavi; Mamelodi Sundowns-Fluminense 0-0: poche emozioni, brasiliani qualificati agli ottavi da secondi nel girone F; Mondiale per Club, Mamelodi-Fluminense: chi vince va agli ottavi. Brasiliani favoriti su Overbet.

Il Mamelodi non sfonda, lo 0-0 basta al Fluminense: è poker di squadre brasiliane agli ottavi - La squadra di Renato Portaluppi si qualifica agli ottavi come seconda forza del gruppo F alle spalle del Dortmund: la gara di Miami si chiude senza reti e senza particolari emozioni, se si eccettua il ... Si legge su gazzetta.it

Il Fluminense difende lo 0-0, elimina il Mamelodi e va agli ottavi del Mondiale per Club. Affronterà la 1ª del girone dell'Inter - Il Fluminense si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale per Club da seconda del Gruppo F. Secondo msn.com