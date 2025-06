Florence Dance Festival | la Carmen della Companìa Antonio Gades accende Santa Maria Novella

Il Florence Dance Festival si prepara a accendere il cuore di Santa Maria Novella con la Carmen della Compagnia Antonio Gades, un'interpretazione vibrante e potente di uno dei personaggi più iconici dell'opera mondiale. Una performance che fonde passione, danza e teatro, portando in scena una storia di amore e gelosia senza tempo. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere l'arte in un'atmosfera magica e suggestiva. La passione ti aspetta—sei pronto a lasciarti conquistare?

Firenze, 25 giugno 2025 – Libera, forte e consapevole di sé. E' un ritratto ricco di significato, che restituisce dignità e verità ad un personaggio iconico dell'opera internazionale: lei è Carmen, loro la Companìa Antonio Gades, che insieme al celebre cineasta Carlo Saura porta sul palco circolare del Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella una delle storie di amore, passione e gelosia più famose al mondo. L'opéra-comique di George Bizet, composta da quattro quadri su libretto di Henri Meilhac e e Ludovic Halévy, è ispirata direttamente alla novella omonima scritta da Prosper Mérimée nel 1845 e rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1875: nonostante l'insuccesso, dal XIX secolo è diventata un classico del repertorio artistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Florence Dance Festival:la Carmen della Companìa Antonio Gades accende Santa Maria Novella

In questa notizia si parla di: gades - carmen - santa - maria

