Flamengo agli ottavi | primo posto e imbattuta nel girone dopo l’1-1 con Los Angeles

Il Flamengo si conferma protagonista assoluto nel Mondiale per Club, chiudendo il girone al primo posto e rimasta imbattuta, grazie anche a una prestazione solida contro il Los Angeles FC. Dopo aver conquistato il primo punto, i brasiliani dimostrano ancora una volta il loro valore, lasciando il segno in questa prestigiosa competizione. Tuttavia, la strada verso la conquista finale è ancora tutta da scrivere: il cammino del Flamengo continua con grande determinazione.

