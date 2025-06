Fiumicino al via dal 28 giugno il servizio navetta Al Mare in Bus

Fiumicino si prepara all’estate con una novità entusiasmante: dal 28 giugno parte il servizio navetta “Al mare in Bus”, pensato per rendere più semplice e piacevole l’accesso alle spiagge. Con corse quotidiane dalle 8.00 alle 20.00 fino al 30 agosto, questo servizio strategico collega i principali parcheggi di scambio ai lungomari, offrendo un modo comodo, rapido e sostenibile per vivere al meglio le vostre vacanze. Le spiagge sono ora più vicine e accessibili che mai!

Fiumicino, 25 giugno 2025 – A partir e da venerdì 28 giugno sarà attivato il servizio navetta “Al mare in Bus”, pensato per facilitare l’accesso alle spiagge e migliorare la viabilità durante il periodo estivo. Il servizio sarà operativo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00, fino al 30 agosto 2025, e prevede collegamenti comodi, rapidi e accessibili dai due dei principali parcheggi di scambio del territorio, verso i lungomari. Le navette, completamente accessibili anche per le persone con disabilità, effettueranno corse ogni 15-20 minuti (in base al traffico), avranno un costo di 1 euro a tratta ed è possibile fare il biglietto direttamente a bordo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

