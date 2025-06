Firmato il patto per la sicurezza negli ospedale la Fials | Vigileremo sull’attuazione

Con entusiasmo e impegno, la Fials di Salerno accoglie il patto per la sicurezza negli ospedali, firmato in Prefettura. Un passo fondamentale per garantire ambienti più sicuri e protetti per medici, operatori e pazienti. La nostra associazione vigilerà attentamente sull’attuazione di questo accordo, perché la sicurezza nei presidi sanitari non sia mai un punto di secondaria importanza, ma una priorità assoluta.

Accolta con soddisfazione dalla Fials di Salerno la sottoscrizione, avvenuta in Prefettura, del protocollo d'intesa per la sicurezza nei presìdi ospedalieri della provincia, siglato tra le istituzioni sanitarie e le forze dell'ordine. Il segretario generale della Fials provinciale, Carlo Lopopolo.

