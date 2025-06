Firenze presentazione del libro ‘Gorbaciov La beffa e il tradimento’ al Teatro Niccolini

Il 26 giugno alle ore 18, il Teatro Niccolini di Firenze ospiterà la presentazione del nuovo saggio di Francesco Bigazzi, "Gorbaciov. La beffa e il tradimento". Con la sua profonda conoscenza della storia russa, Bigazzi svela i retroscena degli ultimi anni dell’Unione Sovietica, tra Perestroika, caduta del Muro e mutamenti epocali. Un appuntamento imperdibile per chi desidera comprendere a fondo un capitolo cruciale della storia mondiale. Non mancate!

Firenze, 25 giugno 2025 - Il 26 giugno, alle ore 18 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3) Francesco Bigazzi presenta il suo nuovo saggio Gorbaciov. La beffa e il tradimento. Interverranno il professor Stefano Garzonio e l'editore Antonio Pagliai. Bigazzi, considerato uno dei massimi esperti di storia e cultura russa, racconta gli ultimi anni dell'Unione Sovietica, dalla Perestroika fino alla caduta del Muro di Berlino e alla fine della Guerra Fredda, in una narrazione arricchita da interviste esclusive come quella rilasciata all'autore dall'ex primo ministro Valentin Pavlov nel 1991, all'indomani del "golpe balneare" contro Gorbaciov.