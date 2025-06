Firenze i quartieri ‘sorvegliati speciali’ | accese 50 telecamere Ex Maggio e Isolotto | più sicurezza

Firenze si distingue ancora una volta per il suo impegno nella sicurezza cittadina, rafforzando la sua sorveglianza con l’installazione di 50 nuove telecamere nei quartieri più sensibili, tra cui Ex Maggio e Isolotto. Un passo deciso motivato dalla richiesta di cittadini, comitati e forze dell’ordine, che puntano a tutelare i quartieri più vulnerabili e garantire un ambiente più sicuro per tutti. La città si prepara a vivere in un contesto più protetto e vigilato, dove ogni angolo conta.

Firenze, 25 giugno 2025 – Hanno alzato le palpebre elettroniche nelle ultime settimane altre cinquantuno telecamere pronte a scrutare e schedare quel che non va nei rioni della città. Lo sforzo nel Comune nasce dalla cristallizzazione di una serie di richieste di ’sentinelle’ urbane di ogni genere: cittadini, comitati di vicinato, presidenti dei cinque Quartieri e naturalmente le Forze dell’ordine. Scorrendo la lista dei nuovi apparecchi spiccano tre zone sorvegliate speciali, ovvero l’ Isolotto con la sola via Canova che ha ben quattro telecamere in più (due delle quali alla scuola Martin Luter King) il Campo di Marte e in particolare i giardini del viale Malta (sei apparecchi) spesso teatro di guai legati a baby gang e in zona Masaccio-Don Minzoni e, infine, la zona dell’ex teatro del Maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, i quartieri ‘sorvegliati speciali’: accese 50 telecamere. Ex Maggio e Isolotto: più sicurezza

