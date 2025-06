Fiori e candele per Marco Cutrona | Basta morti sulle nostre strade Nel 2025 una vittima al mese

In un mondo che non smette di perdere giovani vite sulle nostre strade, l'evento di ieri sera a Milano ha acceso un richiamo urgente e commovente. Fiori e candele per Marco, il ragazzo di soli 20 anni scomparso tragicamente, sono diventati simbolo di una battaglia che riguarda tutti noi. Basta morti sulle nostre strade nel 2025: è tempo di cambiare rotta, per onorare la memoria di chi non ce l’ha fatta e prevenire nuove tragedie.

di Marianna Vazzana MILANO "Ciao Marco, avevi 20 anni e chissĂ quanti sogni". A decine si sono ritrovati ieri sera in corso Sempione all’angolo con via Canova portando fiori e lumini in memoria di Marco Cutrona, il ventenne che venerdì all’alba ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre avanzava, sul suo monopattino, diretto alla panetteria in cui lavorava. "Siamo qui per Marco e per tutti i morti causati dalla violenza stradale, per urlare “basta morti in strada“", il grido delle associazioni “CittĂ delle persone“ e “Basta morti in strada“ che riuniscono piĂą realtĂ . Ciclisti, pedoni e monopattinisti hanno appeso sui pali mazzi di fiori accanto alla fotografia della giovane vittima; a terra, candele e lumini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiori e candele per Marco Cutrona: "Basta morti sulle nostre strade". Nel 2025 una vittima al mese

