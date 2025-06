Fiorentina | Pioli ha lasciato l’Al Nassr Entro il 3 luglio sarà a Firenze Intanto ha inciso sul riscatto di Gudmundsson

Il mondo del calcio si scuote: Stefano Pioli, dopo aver lasciato l’Al Nassr, tornerà a Firenze entro il 3 luglio, portando con sé la sua esperienza e determinazione. Il suo ritorno non è solo una novità, ma anche un elemento che influenzerà il riscatto di Gudmundsson, rafforzando le ambizioni della Fiorentina. Un ritorno atteso che promette emozioni e nuovi orizzonti per il club viola.

Stefano Pioli non è più l'allenatore dell'Al Nassr. La società ha ufficializzato il divorzio con il tecnico che sarà dunque ufficializzato come erede di Raffaele Palladino sulla panchina viola L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Pioli ha lasciato l’Al Nassr. Entro il 3 luglio sarà a Firenze. Intanto ha inciso sul riscatto di Gudmundsson

In questa notizia si parla di: pioli - nassr - sarà - firenze

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo fallisce la qualificazione in Champions: Pioli contestato dai tifosi - L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'allenatore Pioli non sono riusciti a qualificarsi per la prossima Champions asiatica, suscitando indignazione tra i tifosi.

La Fiorentina deve sostituire il partente Raffaele Palladino e il preferito dalla dirigenza è Stefano Pioli. L’allenatore - che è già stato in viola dal 2017 al 2019 - è molto amato dalla piazza ma ha ancora un anno di contratto con l’Al-Nassr, da cui dovrebbe libera Vai su Facebook

Fiorentina, Fazzini alle visite mediche. Pioli si libera dall'Al Nassr, l'addio a Biraghi; Ufficiale: Stefano Pioli non è più l'allenatore dell'Al-Nassr; Adesso è ufficiale: Stefano Pioli non è più l'allenatore dell'Al-Nassr, il comunicato.