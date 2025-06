Fiorentina Fazzini c’è | è ufficiale Che emozione sono tifoso viola da sempre

Per i tifosi viola, il sogno diventa realtà: Jacopo Fazzini, talento cresciuto nel settore giovanile azzurro e già protagonista in Serie A a soli 19 anni, indossa ufficialmente la maglia della Fiorentina. Con un accordo da circa 9 milioni più bonus e un contratto di cinque anni, il giovane promette di portare energia e passione al cuore di Firenze. Un nuovo capitolo emozionante per il club e i suoi tifosi, pronti a sostenere il loro nuovo eroe.

Firenze, 25 giugno 2025 – Dopo l’ok delle visite e dei test medici mancava solo l’ufficialità, ma ora è arrivata: Jacopo Fazzini è un giocatore della Fiorentina. L’ex empolese arriva a Firenze per circa 9 milioni +1 di bonus, con un contratto di 5 anni.. Fazzini, che si è recato nel pomeriggio al Viola Park, è nato a Massa il 16 marzo 2003, è cresciuto nel settore giovanile azzurro e, dopo aver esordito in Serie A a soli 19 anni, ha già collezionato 76 presenze tra campionato e Coppa Italia mettendo a segno 7 gol. Il nuovo centrocampista viola ha inoltre vestito la maglia di tutte le Nazionali giovanili azzurre ed ha disputato con l'Under 21 gli Europei di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Fazzini c’è: è ufficiale. “Che emozione, sono tifoso viola da sempre”

