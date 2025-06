Fiorentina Fazzini alle visite mediche Pioli si libera dall' Al Nassr l' addio a Biraghi

Una giornata di grandi novità per la Fiorentina: tra l’arrivo di Jacopo Fazzini, fresco di firma e pronto a rinforzare il centrocampo, e le voci su Pioli che si libera dall'Al Nassr, il club toscano si prepara a scrivere un nuovo capitolo. L’attenzione si concentra anche sul futuro di Biraghi, ora in bilico. La stagione promette emozioni e sorprese: restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti.

Firenze, 25 giugno 2025 – Giornata intensa in casa Fiorentina. In mattinata è arrivato a Villa Stuart il nuovo centrocampista viola Jacopo Fazzini, accompagnato dal Dottor Serni con un van della società. Il talento massese, in arrivo dall'Empoli per circa 9 milioni +1 di bonus, arriverà al Viola Park nel pomeriggio per firmare il suo nuovo contratto quinquennale con la Fiorentina. Dopo il rinnovo di De Gea, l'acquisto di Dzeko e il riscatto di Gudmundsson è il quarto mattoncino della nuova Fiorentina. Il quinto sarà Mattia Viti nei prossimi giorni. L'affare è già chiuso con il Nizza sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, più il 10% sull'eventuale futura rivendita.

