Fiorentina Baseball serie A e Softball A2 - Le ragazze hanno chiuso l’anno con una salvezza meritata I Leoni sempre in corsa per i play off

La Fiorentina Baseball e Softball conclude un anno straordinario, con le ragazze che hanno conquistato una meritata salvezza e i Leoni ancora in corsa per i playoff. Mentre il campionato di Serie A si avvicina alla fine, i nostri atleti si preparano a sfide decisive. Nel frattempo, soddisfazioni arrivano in chiave...

Il campionato di serie A del baseball si avvia alla conclusione della regular season; la Fiorentina Baseball Lupi Auto, malgrado l'1-1 della scorsa settimana contro Torre Pereira, è ancora in corsa per chiudere fra le prime due e guadagnarsi così l'accesso ai playoff; per continuare a sognare saranno decisivi i due prossimi doppi incontri con Athletics Bologna (6 luglio) e Modena (12 luglio). Nel frattempo, però, soddisfazioni arrivano in chiave azzurra. Tre giocatori della società gigliata: i lanciatori Daniel Francini e Attilio Bellucci, e l'interno Francesco Cialli sono stati infatti convocati nella Nazionale under 23 per prendere parte alla Baseball Week di Praga dove dal 27 al 30 giugno l'Italia affronterà le Nazionali di Repubblica Ceca, Germania e Austria, e ai successivi Europei di categoria.

