fiom in festa ci sono landini e tomasi dibattiti sul lavoro e musica alla flog

La nuova location rappresenta un luogo importante di incontro e confronto per le istanze dei lavoratori e della comunità. Alla quarta edizione della Festa della Fiom Firenze-Prato-Pistoia, si svolgeranno dibattiti coinvolgenti su temi chiave come il lavoro, con ospiti d'eccezione come Landini e Tomasi, e momenti di musica all’insegna della festa. Un evento imperdibile che promette di essere il cuore pulsante del panorama sociale e culturale toscano.

Ci saranno anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini e il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, candidato ancora non ufficiale del centrodestra alle prossime elezioni regionali, alla quarta edizione della Festa della Fiom Firenze-Prato-Pistoia. La manifestazione si svolgerà da mercoledì 25 a sabato 28 giugno a Firenze, alla Flog di via Mercati che ha da poco riaperto i battenti. "La nuova location rappresenta un luogo importante e simbolico: ci fa molto piacere partecipare stare nel cartellone del ritorno delle iniziative alla Flog, nel Poggetto dove i lavoratori delle Officine Galielo e dell'Esaote si ritrovavano per il dopo lavoro, anche con le famiglie.

