Finto matrimonio con una bambina a Disneyland Parigi | chi è l'uomo arrestato accusato di pedofilia

Un episodio scioccante scuote Disneyland Parigi: Jaskarn Jhaj, 39enne britannico già condannato per pedofilia, è stato arrestato mentre inscenava un finto matrimonio con una bambina di 9 anni. Un’azione inquietante che ha suscitato sdegno e preoccupazione, ma fortunatamente la piccola è rimasta illesa. Questa vicenda richiama l’attenzione sulla necessità di proteggere i più giovani e di vigilare contro simili orrori. Continua a leggere.

Jaskarn Jhaj, 39enne britannico già condannato per pedofilia e noto per altri discutibili eventi messi in scena con minorenni, è stato arrestato a Disneyland Paris per aver inscenato un finto matrimonio con una bambina di 9 anni. Ricercato nel Regno Unito, aveva speso il corrispettivo di circa 130mila euro per l’evento. La piccola, “confusa e spaventata”, è salva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

