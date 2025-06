Finti messaggi dalle Asl per gli screening | allarme truffa nel Lazio

Finti messaggi dalle ASL del Lazio stanno mettendo in allarme cittadini e autorità. La Regione avverte che truffatori utilizzano SMS ingannevoli per frodare gli utenti, fingendo di offrire screening e visite mediche. È fondamentale restare vigili e diffidare di comunicazioni non ufficiali: la sicurezza dei nostri dati e della salute dipende dalla nostra attenzione. Sempre meglio verificare direttamente con le fonti ufficiali per evitare brutte sorprese.

