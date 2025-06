Finisce l’era Malagò che punta sul suo successore | Luciano Buonfiglio

L’era di Giovanni Malagò volge al termine, lasciando spazio a una nuova sfida per il futuro dello sport italiano. Il 26 giugno, 81 elettori si riuniranno al Palazzetto dell’Acquacetosa per decidere chi guiderà il movimento olimpico nel prossimo quadriennio, tra promesse e strategie. La scena è pronta a cambiare: chi emergerà come nuovo volto del Coni? La risposta arriverà tra poche ore, segnando un importante capitolo nella storia sportiva del nostro paese.

Il futuro dello sport in mano a 81 elettori che il 26 giugno decideranno chi sarà a governarlo. Appuntamento al palazzetto dell’Acquacetosa per l’elezione del nuovo presidente del Coni che prenderà il posto di Giovanni Malagò dopo il no al suo terzo mandato e pure all’ipotesi di restare in carica fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le consultazioni vanno avanti da un pezzo tra telefonate, promesse più o meno in grado di essere mantenute e quelle cene che a volte decidono il destino della votazione cambiando completamente i pronostici, come successe proprio per la prima elezione di Malagò (dodici anni fa) che bruciò Emanuele Pagnozzi dato nettamente per favorito. 🔗 Leggi su Panorama.it