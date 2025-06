Fine vita in Senato il 1 luglio la prima bozza della nuova legge

Il prossimo 1° luglio, il Senato accoglierà la prima bozza di una legge che mira a ridefinire i diritti e le scelte in tema di fine vita. Un passo importante nel dibattito etico e legislativo italiano, che coinvolge cittadini, professionisti e istituzioni. Resta aggiornato per scoprire come si evolverà questa delicata questione e quali novità porterà nel panorama della nostra società.

Fine vita. Approderà in Senato il primo luglio la prima bozza della nuova legge. Servizio di Pierluigi Vito TG2000.

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

Si è sciolto uno dei nodi più spinosi che avevano creato uno stallo in maggioranza per quanto riguarda il ddl fine vita: il ruolo del servizio sanitario. La prossima settimana si arriverà a un testo, approderà in Senato il 17 luglio Vai su Facebook

RIPENSARE IL SSN PER UN NUOVO MODELLO DI SANITÀ Il 4 luglio si avvicina, con il caldo che è già è con noi. Se passate da Roma verso le 15:00 ci incontreremo per ragionare insieme sulla sanità del futuro presso il Senato della http://webtv.senato.it #s Vai su X

