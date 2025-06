Fine vita con dolore In arrivo il ddl secondo lo Stato etico di Meloni

Il dibattito sul fine vita si accende nuovamente, con il ddl proposto dal governo Meloni che suscita forti emozioni e divisioni. Tra speranze di autonomia e timori di una legge punitiva, si apre un nuovo capitolo nel rispetto delle scelte individuali e della dignità umana. Quali sono le vere implicazioni di questa proposta? Scopriamolo insieme.

La chiamano legge sul Fine vita ma assomiglia molto a una punizione. Almeno stando alle bozze del ddl sul suicidio medicalmente assistito, atteso in Aula al Senato il 17 luglio.

Fine vita, il centrodestra accelera: legge e comitato etico in arrivo - Il dibattito sul fine vita si fa sempre più urgente: il centrodestra spinge per una legge che rispetti la sentenza della Corte costituzionale, con un nuovo comitato etico all'orizzonte.

Legge sul fine vita in Sardegna, in commissione è il giorno dei no: «Più cure palliative e terapia del dolore» Vai su X

Una mamma non può sopravvivere a un dolore così. Quel sorriso, quel volto… dovevano avere una vita davanti, non una fine atroce. Martina era solo una bambina. E le hanno tolto tutto. #MartinaCarbonaro Vai su Facebook

Il rispetto del dolore e dei diritti - Eutanasia (Commenti) Il dibattito in corso sul “fine vita”, e sul suicidio assistito in particolare, sembra attraversato da un grande equivoco, come se il punto fosse quello di dirimere il contrasto f ... Riporta ilmanifesto.it

Fine vita, la bozza della maggioranza: “Senza requisiti, congelata domanda per 4 anni” - Critiche le opposizioni “Spetterà al Comitato nazionale di valutazione etica esaminare le richieste delle persone c ... Secondo msn.com