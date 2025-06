Fine vita | anche a Lecco la raccolta firme per la proposta di legge

A Lecco prende il via la campagna per la legalizzazione delle scelte di fine vita, inclusa l'eutanasia, promossa dall'Associazione Luca Coscioni. L’obiettivo è raccogliere in sole due settimane le firme necessarie, sia cartacee che digitali. Un passo fondamentale verso il rispetto delle libertà individuali e dei diritti di ciascuno. La mobilitazione è attiva: da domani sarà possibile firmare anche online, dando voce a chi desidera scegliere con dignità e autonomia il proprio cammino finale.

Parte anche a Lecco la raccolta firme per la proposta di legge per legalizzare tutte le scelte di fine vita, inclusa l'eutanasia, proposta dall'Associazione Luca Coscioni. L'obiettivo ambizioso ma possibile è raccogliere in due settimane le firme, cartacee e digitali (da domani sarà attiva la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

