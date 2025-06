Fincantieri | quasi diecimila partecipanti per Respect for Future A Monfalcone l’evento conclusivo

Mercoledì 24 giugno, lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone ha ospitato l’evento conclusivo di "Respect for Future", un progetto che in un anno ha coinvolto quasi 10.000 persone in tutta Italia. Un percorso dedicato alla promozione della cultura del rispetto e alla prevenzione della violenza di genere, simbolo dell’impegno concreto di un’azienda verso un futuro più inclusivo e consapevole. Un traguardo importante che rafforza la nostra responsabilità sociale.

Si è svolto mercoledì 24 giugno presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone l'undicesimo e ultimo appuntamento del progetto "Respect for Future", il programma promosso dal Gruppo per sensibilizzare sul tema della cultura del rispetto e contribuire attivamente alla prevenzione della violenza di genere. Un percorso che ha coinvolto in un anno quasi 10.000 persone in 11 siti produttivi e sedi aziendali distribuiti su tutto il territorio nazionale. Hanno dato il via alla giornata gli interventi di Lorenza Pigozzi, Direttore Comunicazione Strategica di Fincantieri, che ha presentato il progetto anche attraverso la proiezione del video manifesto e di Cristiano Bazzara, Direttore dello Stabilimento di Monfalcone.

