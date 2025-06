Finale regionale Miss Red Carpet | primo posto per la brindisina Michelle Convertino

Il 20 giugno, nella magica cornice di piazza Castello a Copertino, si è svolta la settima tappa della finale regionale di Miss Red Carpet, il concorso di bellezza con un tocco glamour collegato alla Mostra del Cinema di Venezia. Tra eleganza e emozione, la primo posto è andato alla brillante brindisina Michelle Convertino, che ha conquistato il cuore della giuria e del pubblico, lasciando tutti senza parole. La sua vittoria segna un nuovo capitolo nella sua splendida avventura.

