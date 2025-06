FiltCgil FitCisl e Uiltrasporti | indignazione per lo stallo di Telesina e ferrovia Benevento-Napoli

Le organizzazioni sindacali FiltCgil, FitCisl e Uiltrasporti si mostrano fortemente indignate per il grave ritardo e lo stallo che coinvolgono due opere strategiche per le province di Avellino e Benevento: la linea ferroviaria Benevento-Napoli e l’ammodernamento della Telesina. Questi ritardi mettono a rischio lo sviluppo economico e la mobilità dei cittadini. È giunto il momento di agire con decisione per sbloccare queste infrastrutture fondamentali e garantire un futuro più connesso ed efficiente.

Tempo di lettura: 3 minuti La FiltCgil, FitCisl e Uiltrasporti esprimono profonda indignazione e preoccupazione per lo stato di stallo in cui versano due infrastrutture vitali per il futuro delle province di Avellino e Benevento: la linea ferroviaria Benevento-Napoli (via Valle Caudina) e l’ammodernamento a quattro corsie della SS 372 “Telesina”. La chiusura della linea ferroviaria Benevento-Napoli, che si protrae ormai da oltre quattro anni, rappresenta un’odissea senza fine per pendolari e lavoratori. Nonostante i proclami e le promesse che si sono susseguiti nel tempo, l’opera non vede ancora la luce in fondo al tunnel, costringendo cittadini e lavoratori a pagare a caro prezzo le conseguenze di decisioni disattese e di una pianificazione evidentemente lacunosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FiltCgil, FitCisl e Uiltrasporti: indignazione per lo stallo di Telesina e ferrovia Benevento-Napoli

In questa notizia si parla di: benevento - napoli - filtcgil - fitcisl

Benevento, dal 19 maggio Protocollo, Urp e Centralino saranno trasferiti in viale Principe di Napoli - A partire da lunedì 19 maggio, gli uffici del Protocollo Generale, dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e del Centralino di Benevento si trasferiranno nella nuova sede in viale Principe di Napoli n.

Riapertura Valle Caudina e lavori Telesina: l'indignazione dei sindacati; Trasporti in Costiera Amalfitana: FILT - CGIL e FIT - CISL chiedono un tavolo tecnico urgente; Linea Benevento-Napoli via Cancello, sindacati preoccupati per i ritardi dei lavori: appello alle istituzioni.

Riapertura "Valle Caudina" e lavori Telesina: l'indignazione dei sindacati - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

Treni per Napoli, i sindacati: ora via De Gregorio - Il Mattino - Napoli, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Fna «esprimono forti preoccupazioni in merito alle notizie che vedono un ulteriore slittamento di apertura della linea ... Segnala ilmattino.it