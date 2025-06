Filosofia nell’era digitale A lezione di IA con etica

Nell’era digitale, dove l’intelligenza artificiale plasma ogni aspetto della nostra vita, diventa fondamentale riflettere sulle grandi domande che ci definiscono come esseri umani. Chi può ancora interrogarsi su libertà, verità e senso dell’umano in un mondo guidato da algoritmi? Nasce così “Filosofia dell’era digitale e dell’intelligenza artificiale” all’Università Cattolica, un percorso triennale pensato per affrontare questa sfida e formare menti critiche e consapevoli. Un’opportunità unica per chi desidera capire il nostro futuro.

"In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale scrive testi, interpreta immagini e orienta decisioni, chi sa ancora porsi domande fondamentali? Chi è in grado di interrogarsi su che cosa sia la libertà, la verità, il senso dell’umano?". Nasce per rispondere a questa sfida “Filosofia dell’era digitale e dell’intelligenza artificiale” all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un percorso triennale progettato per rispondere alla crescente richiesta da parte delle aziende di professionalità flessibili, capaci di coniugare competenze umanistiche con una solida comprensione delle tecnologie dei sistemi intelligenti e della transizione digitale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Filosofia nell’era digitale. A lezione di IA, con etica

In questa notizia si parla di: filosofia - digitale - lezione - etica

"Intelligenza Artificiale: la Nuova Arma del Potere Globale tra Geopolitica, Etica e Controllo Digitale" - L'intelligenza artificiale si afferma come la nuova arma del potere globale, instaurando una guerra invisibile tra geopolitica, etica e controllo digitale.

L’Ateneo accoglie l’arte in ogni sua manifestazione! Giovedì 12 giugno alle 16.30, vi aspettiamo all’Auditorium Ennio Morricone (Macroarea di Lettere e Filosofia) per una cerimonia speciale in occasione della chiusura dei corsi per il sostegno. L’evento sarà Vai su Facebook

Digitale, intelligenza artificiale, etica. Che si può fare (e si fa) a scuola? Al via la prima lezione in diretta di Educazione Civica – ISCRIVI LA CLASSE; Al via il ciclo di seminari 2024-2025 su intelligenza artificiale e diritto; Etica e intelligenza artificiale: la sfida del secolo.

Digitale, intelligenza artificiale, etica. Che si può fare (e si fa) a scuola? Al via la prima lezione in diretta di Educazione Civica - ISCRIVI LA CLASSE - Notizie Scuola - Al via la prima lezione in diretta di Educazione Civica – ISCRIVI LA CLASSE ... tecnicadellascuola.it scrive

Filosofi 2.0: perché servono alle aziende e quali corsi universitari devono frequentare - Agenda Digitale - Governare la trasformazione”, con una faculty che ospita i più affermati esperti di tecnologie digitali. Da agendadigitale.eu