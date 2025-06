Filippo Bisciglia sulle tentatrici di Temptation | Qualcuna può essere il mio tipo ma la mia realtà è Pamela Camassa

Filippo Bisciglia, volto iconico di Temptation Island, svela i retroscena della nuova stagione e si diverte a scherzare sulle tentatrici del reality. Tra battute e riflessioni, il conduttore ammette: "Qualcuna potrebbe essere il mio tipo, ma poi torno alla realtà... e la mia realtà è Pamela Camassa." Un mix di ironia e sincerità che cattura l’attenzione, lasciando intendere come, anche tra le tentazioni, la vera protagonista sia la sua storia con Pamela. Continua a leggere.

Filippo Bisciglia presenta in un'intervista la nuova edizione di Temptation Island, poi scherza sulle tentatrici: "Se penso che potrebbero essere per me? Ogni tre minuti, poi torno alla realtà, e la mia realtà è Pamela Camassa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 fa il suo grande debutto in Calabria, con una sola edizione condotta da Filippo Bisciglia.

